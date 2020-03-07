وزارة الداخلية توقف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية لمدة أسبوع

2020/03/07 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية لمدة أسبوع بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت ابراهيم الخفاجي، في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “بحسب توجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ولما تشهده دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من زخم من قبل المراجعين

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