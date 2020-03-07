الممثلة السورية تولين البكري تعلن خطوبتها بعد زواجين

2020/03/07 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الممثلة السورية تولين البكري خطوبتها من رجل الأعمال وتاجر السيارات عبد اللطيف شرف، عبر حسابها الشخصي على “فايسبوك”.وتأتي خطوبة البكري بعد زواجين دراميين مرت بهما سابقاً.الأول عندما تزوجت في سن الـ 16، كشفت عنه أنها تعرضت خلاله للضرب وسوء المعاملة من قبل زوجها الذي كان يحتجزها ويمنع عنها كل شيء بما فيه الفن

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