2020/03/07 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: عاد نجم الكوميديا المصري هاني رمزي للظهور مجدداً في اخبار العراقيين، وهذه المرة عندما تناقلت وسائل الاعلام المحلية خبر اول حالة شفاء لمصاب بفيروس كورونا في مستشفى الفرات ببغداد.الصورة التي انتشرت بسرعة على الانترنت في حسابات العراقيين، تتضمن تزامن ظهور الخبر العاجل عن شفاء الحالة في احدى القنوات المحلية مع بث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ميم ثورة اكتوبر” هاني رمزي يعود للعراقيين ويظهر في اخبار كورونا.. صورة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ميم ثورة اكتوبر” هاني رمزي يعود للعراقيين ويظهر في اخبار كورونا.. صورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).