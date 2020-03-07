أفغانستان تسجل 3 اصابات جديدة بكورونا

2020/03/07 | 14:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى أربع حالات.

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