قطر تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/07 | 14:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، لأحد المواطنين القطريين العائدين من إيران.

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