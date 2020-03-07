رئاسة اقليم كوردستان تعلن الاستمرار بتعليق المهام التدريبية للبيشمركة

2020/03/07 | 14:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد جعفر الشيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان يوم السبت تعليق مهام التدريب لقوات البيشمركة بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف عناصرها.

وقال شيخ مصطفى في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم انه يتعين تهيئة مختبرات صحية في مواقع قوات البيشمركة كافة لكي يتم اخضاع عناصرها وبشكل دائم للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم".

واكد شيخ جعفر الاستمرار في تعليق المهام التدريبية للبيشمركة من دون ان يحدد موعد استئنافها مرة اخرى.

وكانت وزارة البيشمركة قد اعلنت في نهاية شهر شباط الماضي تعليق المهام التدريبية ي مراكز التدريب كافة التابعة للوزارة ولمدة قصيرة.

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