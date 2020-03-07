محافظة عراقية تغلق المقاهي والاماكن المزدحمة

2020/03/07 | 14:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت قيادة شرطة محافظة بابل العراقية، بغلق "المقاهي والكافيهات" في عموم المحافظة، محذرة من أنها قد تكون بيئة خصبة وسبباً في انتشار فيروس كورونا.

وأمر قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي جميع العناصر الامنية بـ"غلق المقاهي والكافيهات في عموم قواطع المسؤولية فضلاً عن الاماكن ذات التواجد الكثيف للمواطنين".

وطالب الزغيبي ابناء المحافظة بـ"التعاون مع رجال الأمن في غلق تلك الاماكن التي قد تكون بيئة خصبة وسبباً في انتشار الفايروس واتخاذ الاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة مواطني بابل".

وأشار قائد شرطة بابل إلى أن "الاجهزة التخصصية ضمن الدفاع المدني تواصل تنفيذ خطتها الوقائية في بابل لتطهير وتعقيم بنايات المؤسسات الرسمية ذات الكثافة العالية من المراجعين ومناطق الاسواق بالتعاون مع دائرة صحة بابل والدوائر المعنية".

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