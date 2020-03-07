شرطة بابل توجه العناصر الأمنية بغلق ’’المقاهي’’ والأماكن التي يتواجد بها المواطنون بكثافة

2020/03/07 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

وجهت قيادة شرطة محافظة، بابل، السبت (07 آذار 2020)، العناصر الأمنية بغلق المقاهي والكافهيات، في عموم قواطع المسؤولية بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قائد الشرطة اللواء علي كوة وجه جميع العناصر الأمنية بغلق المقاهي والكافيهات في عموم قواطع المسؤولية فضلاً عن الاماكن ذات التواجد الكثيف للمواطنين".

وطالب قائد الشرطة "ابناء المحافظة الى التعاون مع رجال الأمن في غلق تلك الاماكن التي قد تكون بيئة خصبة وسبباً في انتشار الفايروس واتخاذ الاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة مواطني بابل".

وأوضح البيان أن "الاجهزة التخصصية ضمن الدفاع المدني تواصل تنفيذ خطتها الوقائية في بابل لتطهير وتعقيم بنايات المؤسسات الرسمية ذات الكثافة العالية من المراجعين ومناطق الاسواق بالتعاون مع دائرة صحة بابل والدوائر المعنية".

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت شرطة محافظة ديالى، السبت (07 آذار 2020)، تنفيذ القوات الأمنية في المحافظة عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة

وقال مدير إعلام شرطة المحافظة، العميد نهاد المهداوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم - الأنبار

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (7 آذار 2020)، إلقاء القبض على اثنين من العاملين بما يسمى ديوان الجند لتنظيم داعش في الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للوزارة

بغداد اليوم - الموصل

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، السبت (07 آذار 2020)، بإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت في قاطع نجمة على أحد المقاولين وعمال في حقل نفطي، ادت

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