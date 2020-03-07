اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف أو إلغاء الدوري الممتاز

2020/03/07 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

كشف عضو المكتب الاعلامي بإتحاد الكرة محمد خلف، السبت (7 آذار 2020)، عن الانباء التي تشير الى ايقاف ا...





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