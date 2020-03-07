بالصور.. القبض على عنصرين من داعش يعملان بـ’’ديوان الجند’’ في الأنبار

2020/03/07 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الأنبار

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (7 آذار 2020)، إلقاء القبض على اثنين من العاملين بما يسمى ديوان الجند لتنظيم داعش في الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للوزارة في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 39 ن تمكنت من اقاء القبض على أثنين من الارهابيين في منطقة البو ذياب بجزيرة الرمادي - الانبار وهم من العاملين بما كان يسمى ديوان الجند التابع لولاية الانبار".

وأضافت أن "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت شرطة محافظة ديالى، السبت (07 آذار 2020)، تنفيذ القوات الأمنية في المحافظة عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة

وقال مدير إعلام شرطة المحافظة، العميد نهاد المهداوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- بابل

وجهت قيادة شرطة محافظة، بابل، السبت (07 آذار 2020)، العناصر الأمنية بغلق المقاهي والكافهيات، في عموم قواطع المسؤولية بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قائد الشرطة اللواء علي كوة وجه جميع العناصر ال

بغداد اليوم - الموصل

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، السبت (07 آذار 2020)، بإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت في قاطع نجمة على أحد المقاولين وعمال في حقل نفطي، ادت

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