نائب يكشف عن مقترح جديد لاختيار رئيس وزراء العراق

2020/03/07 | 14:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي , السبت, عن تقديم احدى الكتل السياسية قدمت مقترحا بعرض ست الى سبع شخصيات لمنصب رئيس الوزراء، مشيرا إ...

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