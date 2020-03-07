فيديو غراف.. ضجة على مواقع التواصل من فيديو مسرّب لخلية أزمة مواجهة كورونا في العراق

2020/03/07 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسرّب عن خلية الأزمة العراقية لمواجهة كورونا، خلال مؤتمر صحافي أجرته يوم أمس الجمعة وأصدرت من خلاله عدة قرارات للوقاية من الفيروس القاتل.

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