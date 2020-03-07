2020/03/07 | 14:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع خفر السواحل اللاجئين في تركيا من العبور إلى اليونان عبر بحر إيجه، بعد أوامر من الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” وفق وسائل إعلام تركية.وجاء في بيان من قيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خفر السواحل التركي يمنع اللاجئين من عبور بحر إيجه نحو أوروبا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خفر السواحل التركي يمنع اللاجئين من عبور بحر إيجه نحو أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).