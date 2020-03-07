العراق بلد المكونات اللاوطنية ؟!

2020/03/07 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد عبد اللطيف سالم نصت المادة الثالثة من دستور المكونات السياسية اللاوطنية لسنة 2005 ، على أن ( العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ، وهو عضو مؤسس وفعال في...أكمل القراءة ←

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