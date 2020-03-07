2020/03/07 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ليث شبر لقد حان الوقت لعقد المؤتمر الشعبي للمعارضة فما يحدث في البلاد من استهتار الطبقة الحاكمة ولامبالاتها وعنجهيتها وصلفها وماترتكبه من جرائم قتل وخطف وتهديد وتخوين يشير بما لا...أكمل القراءة ←

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