تقسيم موظفي العراق.. فاضل أبو رغيف

2020/03/07 | 14:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: فاضل أبو رغيف المفروضان يتم تقسيم الموظفين الذين سيشملون بالدوام بنسبةِ50%بوجبتين بواقع كل وجبة 15 يوماً، للتحري من اي إصابة ومنح اجازة لكل موظف كان مسافرًا ريثما يتم فحصه، وفرض عين على كل موظف ارتداء قفازات وكمامات وحمل مُطهر، وإلا فالدوام يوم بيوم هذا سيسبب نقل المرض عملياً وخليةالأزمة بازمة.المفروضان يتم تقسيم الموظفين […]

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