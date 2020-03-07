محافظ كربلاء يعلن حجر الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية امس

2020/03/07 | 14:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، عن حجر الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية امس بالمحافظة بسبب فايروس كورونا.وقال الخطابي في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “تم حجر الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية امس، بسبب عدم وعي عائلتها وإخفاء تفاصيل انها كانت قادمة من ايران، والذي سبب الاذى لها ما

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