التحالف الدولي يُفصح لواع عن طبيعة علاقته مع القوات العراقية

2020/03/07 | 14:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التحالف الدولي اليوم السبت عن طبيعة علاقته مع القوات الأمنية العراقية.

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