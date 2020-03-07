وزارة النقل: إيقاف حركة القطارات لرحلات بغداد – بصرة ابتداء من اليوم

2020/03/07 | 14:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، السبت، إيقاف حركة قطارات المسافرين الصاعدة والنازلة لرحلات بغداد – بصرة ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، للوقاية من فايروس كورونا.وقالت الشركة العامة لسكك حديد العراق في بيان تلتقه وكالة صدى، إنه تم “إيقاف حركة قطارات المسافرين الصاعدة والنازلة من بغداد إلى البصرة وبالعكس اعتبارا من اليوم السبت حتى إشعار آخر”.

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