فلسفة الغياب عند عبد المهدي.. كامل عبد الرحيم

2020/03/07 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: كامل عبد الرحيم فجأة قطع عبد المهدي ، الذي لاصفة له مثل اله صغير ، غيبته الطوعية ،قطعها ليطير كملاك( مكبسل) فوق المطارات والمنافذ الحدودية وفيما هو يتجول في مطار بفداد اصطحب معه محافظ البصرة أسعد العيداني الذي كما يبدو يتقمص روح ملاك هو الآخر حيث يستعد للمنافسة من جديد على منصب رئيس الوزراء […]

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