كورونا مقتدى قاتل المتظاهرين والعراقيين

2020/03/07 | 14:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رحيق أحمد فايروس كورونا ادخل العالم في حالة استنفار قصوي ، وباتت الشعوب والدول تعيش حالة كبيرة من الخوف والرعب بالرغم من ما تملكه من عوامل قد تساعدها على التقليل...أكمل القراءة ←

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