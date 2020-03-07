نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: يقرر ايقاف عمل النقابة لمدة اسبوع بسبب “كورونا”

2020/03/07 | 14:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يغرد على موقع “تويتر” , اليوم السبت , نتيجة للظروف الصحية في عموم العراق بسبب إنتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة الصحفيين العراقيين وعوائلهم قررت نقابة الصحفيين إيقاف اعمالها إعتباراً من يوم غد الأحد 8/3/2020 ولمدة إسبوع .مع تمنياتنا لجميع العراقيين بالصحة والسلامة اللهم احفظ العراق وأهله وشعوب العالم

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