أربيل تغلق مراكز التجميل والبارات والحدائق العامة والمولات

2020/03/07 | 14:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محافظة اربيل يوم السبت ضمن اطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا اغلاق عدد من الاماكن التي تشهد تجمعات سكنية بشكل مؤقت.

واصدرت المحافظة اليوم بيانا تضمنت القرارات الاتية:

1-اغلاق صالونات النساء ومراكز التجميل كافة، وكذلك الاماكن التي يتم فيها احتساء المشروبات الكحولية (البار).

2- الاغلاق ملاهي الاطفال في المجمعات كافة والحدائق العامة ومراكز التسوق ).

وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد المصادف 8/3/2020 ولغاية 1/4/2020.

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