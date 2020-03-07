مقتل سائق شاحنة بنيران مسلحين مجهولين شرقي ديالى

2020/03/07 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت (07 آذار 2020)، بان سائق شاحنة قُتل بنيران مجهولين شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين هاجموا سائق شاحنة على طريق بلدروز-مندلي (65كم شرق بعقوبة) ما أسفر عن مقتله في الحال".

واضاف المصدر، أن "الاجهزة الامنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث، لمعرفة ملابسات الجريمة".

وتشهد محافظة ديالى، بين فترة وأخرى حالات اغتيال واعتداءات في مناطق مختلفة بالمحافظة، ما أدت الى مقتل وإصابة العديد من المدنيين والعسكريين.

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت شرطة محافظة ديالى، السبت (07 آذار 2020)، تنفيذ القوات الأمنية في المحافظة عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة

وقال مدير إعلام شرطة المحافظة، العميد نهاد المهداوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- بابل

وجهت قيادة شرطة محافظة، بابل، السبت (07 آذار 2020)، العناصر الأمنية بغلق المقاهي والكافهيات، في عموم قواطع المسؤولية بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قائد الشرطة اللواء علي كوة وجه جميع العناصر ال

بغداد اليوم - الأنبار

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (7 آذار 2020)، إلقاء القبض على اثنين من العاملين بما يسمى ديوان الجند لتنظيم داعش في الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للوزارة

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