2020/03/07 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
عثرت الشرطة الروسية على جثتي بطل اوكرانيا بالشطرنج لعام 2013 بوجدانوفيتش البالغ من العمر 27 عامً...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بطل شطرنج يقتل نفسه وصديقته بـ"غاز الضحك") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
عثرت الشرطة الروسية على جثتي بطل اوكرانيا بالشطرنج لعام 2013 بوجدانوفيتش البالغ من العمر 27 عامً...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بطل شطرنج يقتل نفسه وصديقته بـ"غاز الضحك") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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