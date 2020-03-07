بطل شطرنج يقتل نفسه وصديقته بـ"غاز الضحك"


بطل شطرنج يقتل نفسه وصديقته بـ
2020/03/07 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

عثرت الشرطة الروسية على جثتي بطل اوكرانيا بالشطرنج لعام 2013 بوجدانوفيتش البالغ من العمر 27 عامً...

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