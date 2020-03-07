عميد في الحرس الثوري “قتيلاً” في منطقة “السيدة زينب” بدمشق

2020/03/07 | 14:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قـُتل العميد في الحرس الثوري الإيراني “فرهاد دابريان”، إثر عمليّة اغتيال استهدفته في منطقة السيدة زينب بضواحي العاصمة دمشق، الجمعة أمس الجمعة.وأكدت وكالة فارس الإيرانيّة للأنباء مقتل القيادي في

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