شيوخ ووجهاء الانبار يستضيفون زوار السيدة زينب (ع) بعد منع دخولهم لسوريا

2020/03/07 | 15:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، السبت، عن قيام شيوخ ووجهاء المناطق الغربية بفتح مضايفهم لزوار السيدة زينب (ع) بعد فشل كافة المحاولات لدخولهم الى الاراضي السورية.

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