السفير العراقي في عمان ينفي وقف الرحلات الجوية بين العراق والاردن

2020/03/07 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى السفير العراقي حيدر العذاري في الأردن، السبت (07 آذار 2020)، وقف الرحلات الجوية بين دولتي العرا...





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