ائتلاف النصر يحذر من عجز مالي قادم يشّل التزامات الدولة ويعرض البلاد لانهيار امني ومجتمعي

2020/03/07 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر ائتلاف النصر، السبت (07 آذار 2020)، من عجز مالي يشّل التزامات الدولة، ويعرض البلاد لانهيار امن...





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