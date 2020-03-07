الدولة العربية الحديثة والجيش تزامن النشأة والمصير

2020/03/07 | 15:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت البخاتي كانت القوة العسكرية حاسمة في تأسيس الدول في العالم القديم وكان الجيش يؤشر بعد التأسيس علامات القوة والديمومة في الدولة ويمثل الأولوية المتقدمة في اهتمامات الدولة بل لعل […]

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