2020/03/07 | 15:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….اعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، عن حصيلة المصابين بفايروس كورونا في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان لها تلقته ( المستقلة) ان “حصيلة المصابين بفايروس كورونا في عموم العراق بلغت 46 حالة اصابة”.واضاف ان “اربعة منهم توفوا فيما تماثل اثنان للشفاء”.واعلنت وزارة الصحة، امس الجمعة، عن تأكيد تشخيص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن عن حصيلة المصابين بفايروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن عن حصيلة المصابين بفايروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).