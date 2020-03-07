فهد سليمان - موضوعات في الدولة المدنية/ الدولة الوطنية

2020/03/07 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_سليمان (1)الدولة المدنية والدولة الدينية■-;- الدولة المدنية، الدولة الوطنية، الدولة - الأمة...مفاهيم، مصطلحات، صيغ في التدبير السياسي للمجتمعات الإنسانية، تلتقي فيما بينها وتلبّي عملياً نفس المعنى، فهي تعبّر عن واقع كيانات سياسية تستند إلى مجموعة من الأسس، مفتاحها مفهوم المواطن (والمواطنة)، والشعب مصدر السلطة، واستقلال الحيّز العام عن الحيّز الخاص، واستقلال مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية (......

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