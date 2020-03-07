عبد الهادي مصطفى - المتعاقدين بالمغرب.وتجليات طبائع البرجوازية الصغرى

2020/03/07 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الهادي_مصطفى تتداول وسائل التواصل الاجتماعي خبر استشهاد تلميذ من المشاركين في احتجاجات الحركة التلاميدية في مدينة مكناس ضدا على قرار الساعة الاضافية المجحف في حق كل الشعب المغربي ...حيث يتحمل النظام القائم باعتباره المسؤول الاول عن هدا القرار كل المسؤولية لكن وفي جانب مهم منه يتحمل رجال التعليم مسؤولية اخرى في عدم قدرتهم على القيام بدورهم اتجاه من يمكن ان يعتبروا ابنائهم نضرا لحداتة سنهم ولكون اغلبية التلاميد ......

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