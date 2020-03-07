2020/03/07 | 15:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جسار صالح المفتي رئيس وزراء مستقيل لو غير مستقيل, تصريف اعمال لواستثمار اموال خائف علينا من كرونا ومسؤول عن قتل 738 شهيد من متظاهري تشرين 23 الف مصاب وستة الاف […]

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