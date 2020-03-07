السعودية تعلن عن تسجيل اصابتين بفايروس كورونا قادمتين من العراق وايران

2020/03/07 | 15:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بـ “فيروس كورونا” أحدهما قادمة من إيران والأخرى من العراق.ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الوزارة قولها، إنه “ظهرت إصابتين جديدتين لمواطنتين أحدهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، وعن […]

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