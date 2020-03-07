ائتلاف النصر: الانفاق التبذيري سيؤدي لكارثة وهذا “خيانة”

2020/03/07 | 15:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنتقد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم السبت، السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية، مشيراً الى ان سياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخول البلاد “منطقة الخطر مالياً واقتصاديا”.وذكر بيان للأئتلاف “انّ فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية، وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخولنا منطقة الخطر ماليا واقتصاديا، فالعجز بالموازنة […]

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