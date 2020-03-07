ما قصة المرأة التي توفيت بسبب كورونا في كربلاء؟.. مخاوف من إصابتها بفيروس خطير

2020/03/07 | 15:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار موضوع المرأة المسنة التي توفيت في محافظة كربلاء، أمس الجمعة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، لبس كبير، حيث أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرأة مصابة قادمة من إيران وذويها أخفوا ذلك.شاهدوا الكارثة والاستخفاف بأرواح وسلامة الناس، عائلة كربلائية تُخفي عودة امرأة مصابة بكورونا من ايران على الكوادر الطبية ولم […]

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