خلية الصقور الاستخبارية: سنزيد المساهمة في القضاء على الفساد

2020/03/07 | 15:43 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية ابو علي البصري، السبت، أن الارهاب مرتبط بالف...

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