شرطة بابل توجه بغلق المقاهي والأماكن التي يتواجد بها المواطنون بكثافة

2020/03/07 | 15:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/وجهت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، العناصر الأمنية بغلق المقاهي والكافهيات، في عموم قواطع المسؤولية بالمحافظة.وقالت القيادة في بيان، إن "قائد الشرطة اللواء علي كوة وجه جميع العناصر الأمنية بغلق المقاهي والكافيهات في عموم قواطع المسؤولية فضلاً عن الاماكن ذات التواجد الكثيف للمواطنين".وطالب قائد الشرطة "ابناء المحافظة الى التعاون مع رجال الأمن في غلق تلك الاماكن التي قد تكون بيئة خصبة وسبباً في انتشار الفايروس واتخاذ الاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة مواطني بابل".وأوضح البيان أن "الاجهزة التخصصية ضمن الدفاع المدني تواصل تنفيذ خطتها الوقائية في بابل لتطهير وتعقيم بنايات المؤسسات الرسمية ذات الكثافة العالية من المراجعين ومناطق الاسواق بالتعاون مع دائرة صحة بابل والدوائر المعنية".

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