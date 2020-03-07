الصحة: 46 اصابة بكورونا و4 وفيات وشفاء حالتين

2020/03/07 | 15:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العراق إلى 46 مصاباً.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إن "حصيلة المصابين بفايروس كورونا في عموم العراق بلغت 46 حالة اصابة". وأضاف البدر، ان "اربعة منهم توفوا فيما تماثل اثنان للشفاء".

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