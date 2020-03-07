2020/03/07 | 15:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (دمشق) الحل – لاحت مؤشّرات الخلاف بين موسكو وطهران منذ أواخر العام 2015، مع بدء تدخل روسيا في الساحة السورية، محققةً خلال أشهر معدودة ما سعت إليه إيران طيلة سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحراً وبراً وجواً: صراع النفوذ بين موسكو وطهران في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحراً وبراً وجواً: صراع النفوذ بين موسكو وطهران في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).