نقيب الصحفيين يعلن توقف عمل النقابة إعتباراً من الغد ولمدة إسبوع

2020/03/07 | 15:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، إيقاف عمل النقابة إبتداءً من يوم غد الأحد ولمدة إسبوع.وقال اللامي في تغريدة على حسابه في تويتر: “نتيجة للظروف الصحية في عموم العراق بسبب […]

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