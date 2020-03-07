الصين ترسل مساعدات كورونا الى العراق وإيران: الصداقة عند الشدائد (صور)

2020/03/07 | 15:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ارسلت السلطات الصينية مساعدات طبية ولوازم وقائية في إطار جهود مشتركة تطويق ازمة انتشار فيروس كورونا.وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور تحميل الشحنات في طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية، وهي تحمل علمي البلدين وعليها عبارة “الصداقة عند الشدائد” الصين والتي تعد بؤرة انتشار الفيروس كانت قد ارسلت مساعدات ايضاً الى […]

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