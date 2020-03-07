شرطة بابل تعلن القبض على قاتل بعد 24 ساعة من تنفيذ جريمته

2020/03/07 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

أعلنت شرطة محافظة بابل، السبت (07 آذار 2020)، القبض على قاتل بعد 24 ساعة على تنفيذ جريمته في ناحية ابي غرق غربي المحافظة.

وقال المتحدث باسم القيادة، عادل العناوي الحسيني، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد ورود بلاغ عن وجود جثة لشاب عليها آثار جريمة قتل داخل أحد المبازل التابعة لناحية ابي غرق غرب مدينة الحلة".

وأضاف البيان أن "قيادة الشرطة وجهت بتشكيل فريق عمل ضم مدير جهاز الأمن الوطني ومدير قسم شرطة البلدة الصوب الكبير وضابط شعبة مكافحة إجرام الخطف".

وبين الحسيني، ان" جهود الفريق أثمرت خلال اقل من 24 ساعة من التحري وجمع المعلومات وأخذ الموافقات الأصولية التوصل إلى الجاني والقبض عليه وصدقت أقواله بالاعتراف قضائيا".

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت (07 آذار 2020)، بان سائق شاحنة قُتل بنيران مجهولين شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين هاجموا سائق شاحنة على طريق بلدروز-مندلي (65كم شرق بعقوبة) ما

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت شرطة محافظة ديالى، السبت (07 آذار 2020)، تنفيذ القوات الأمنية في المحافظة عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة

وقال مدير إعلام شرطة المحافظة، العميد نهاد المهداوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- بابل

وجهت قيادة شرطة محافظة، بابل، السبت (07 آذار 2020)، العناصر الأمنية بغلق المقاهي والكافهيات، في عموم قواطع المسؤولية بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قائد الشرطة اللواء علي كوة وجه جميع العناصر ال

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