2020/03/07 | 15:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء من الليلة..امطار وثلوج في اقليم كوردستان

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