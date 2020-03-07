مدير عام صحة بغداد الكرخ يعلن عن خروج اول مصاب بفيروس كورونا بعد تلقيه العلاج و العناية الطبية في مستشفى الفرات العام

2020/03/07 | 15:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ عن خروج اول مصاب بفيروس كورونا بعد تلقيه العلاج و العناية الطبية في مستشفى الفرات العام و بين الحجامي ” ان المستشفى استكملت كافة […]

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