2020/03/07 | 15:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاغرورقتْ عيناه بجانب ولده الذي لحظه فبكى لبكائه.ضلَّ الحُلماء بين الخوف والفقر… في طريق الرحيل ..نظر فطين إلى ابنه وسأله عن شأن المطبخ المحترق.فأجابه بالتفصيل ، لكنّ فطين […]

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