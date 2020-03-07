تعطيل المدارس يؤثر سلبا على الاداء التعليمي وايجابا على المواطنين للوقاية من كورونا

2020/03/07 | 16:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- خليل بوكو تفشي فايرس كورونا ليس خطرا على حياة الناس في دول محددة، انتشر الفايروس الذي يعرف ب(19- COVID) عبر كل الحدود وأصبح خطرا على مستقبل مئات ملايين الطلاب بسبب انقطاعم عن الدراسة مؤقتةً، ومن ضمنهم طلبة مدارس المخيمات في إقليم كردستان العراق، بخصوص ذلك تختلف آراء الطلاب وخاصة المرحلة المقبلة على …

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