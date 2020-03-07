الزراعة: سنزود الأسواق بالمحاصيل المحلية وتأمين مستلزمات المواطن

2020/03/07 | 16:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة اليوم السبت، أنها ستزود الأسواق بالمحاصيل المحلية كافة وتأمين مستلزمات المواطن.

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