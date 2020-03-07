السعودية: سجلنا إصابتين جديدتين بكورونا لمواطنتين قادمتين من إيران والعراق

2020/03/07 | 16:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت وزارة الصحة السعودية إصابة مواطنتين بفيروس "كورونا"، أحداهما قادمة من إيران عبر البحرين ومواطنة أخرى قادمة من العراق عن طريق الإمارات، ولم تفصحا عن ذلك عند المنفذ.

ووفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري، التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

وحثت وزارة الصحة كل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

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